Nijerya'da Sel Felaketine Karşı Önlemler Alınıyor

Nijerya'da Sel Felaketine Karşı Önlemler Alınıyor
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Nijerya, son zamanda meydana gelen sel felaketinde 200'den fazla vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, olası taşkınlara karşı 15 eyalette acil önlemler almaya başladı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, son dönemde en az 200 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan sellerin ardından olası taşkınlara karşı yeni önlemlerin alınacağı bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu sel felaketinin ardından ülke çapında sele karşı alınacak önlemlere dair bilgi verdi.

Manzo, yaklaşan sel tehlikesine karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve riskli bölgelerden tahliyeleri teşvik etmek amacıyla 15 yüksek riskli eyalete personel gönderildiğini belirtti.

Bu kapsamda aralarında Kogi, Imo, Enugu, Adamawa, Taraba, Borno, Zamfara ve Katsina'nın da bulunduğu eyaletlerde sel farkındalık ekiplerinin sahaya indiğini aktaran Manzo, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm federasyon eyaletlerine ve başkent bölgesine sel farkındalık ekipleri gönderdik. Gelen tepkiler son derece olumlu oldu. İnsanlar riskin farkında değildi ancak ekiplerimizle birebir temas sağlandıktan sonra durumun ciddiyetini kavradılar. Şu anda tüm taraflarla tam iş birliği içindeyiz."

Sözcü Manzo, sel riskine dair resmi uyarılarda adı geçmeyen bölgelerde dahi vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Niger eyaletinde meydana gelen ani sel felaketine de dikkati çeken Manzo, bölgede yaşayan birçok kişinin yapılan uyarılara rağmen hala heyelan riski taşıyan alanlarda ikamet ettiğini ifade etti.

Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde, 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği, 500'den fazla kişinin de kaybolduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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