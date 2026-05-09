Nijerya'da Yolcu Otobüsü Köprüden Düştü: En Az 16 Ölü
Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı ve olayın aşırı hız ile yorgunluktan kaynaklandığı belirtildi.
ABUJA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Federal Yol Güvenliği Teşkilatı Başkanı Lawan Fagge, Lokoja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma günü Okene-Lokoja otoyolunun Aku köyü mevkisinde meydana gelen kazada 6 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Polis yetkililerinin ilk incelemeleri, otobüsün kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtuğunu ortaya koydu. Kazayı "önlenebilir" olarak nitelendiren Fagge, olayın aşırı hız ve yorgunluk nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.
Nijerya'da ölümlü trafik kazaları sıkça yaşanırken, bu kazaların çoğu kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol koşulları ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.