Nijerya'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazanın, kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle olduğu bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Katsina Eyaleti Genel Müdür Yardımcısı Shamsudeen Babajo, yaptığı açıklamada, Kankia-Katsina kara yolunda yolcu taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.
Babajo, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Babajo, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Babajo, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.