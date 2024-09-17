Nijerya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Mevlit Kandili'ni kutlamak için seyahat edenleri taşıyan bir otobüs, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada 36 yolcu yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 36 yolcu hayatını kaybetti.
Mevlit Kandili'ni kutlamak için seyahat eden Müslümanları taşıyan otobüs, Lere bölgesinde karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
36 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Eyalet yetkilileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, 36 yolcunun hayatını kaybettiğini belirlediğini, yaralıların ise hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.