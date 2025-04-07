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Nijerya'da Menenjit Salgını: 156 Ölü

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Nijerya'da ocaktan bu yana menenjit salgını nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti. Salgın, 23 eyalete yayıldı ve toplamda 1858 vaka tespit edildi. Hükümet, 2030'a kadar menenjiti yenmek için yeni tedbirler aldığını açıkladı.

Nijerya'da, menenjit salgınında, ocaktan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, menenjit salgınının ocaktan bu yana ülkenin 23 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde ülkede 1858 menenjit vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya çıktığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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