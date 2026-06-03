Nijerya'da 2022'deki kilise saldırısıyla bağlantılı 4 kişiye idam cezası

Nijerya'da Federal Yüksek Mahkeme, 2022'de Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıyla bağlantılı 4 kişiyi, "terör suçlarından" mahkum ederek idam cezasına çarptırdı.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme, 2022'de Ondo eyaletindeki St. Francis Xavier Katolik Kilisesi'ne düzenlenen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı 4 kişiyi terör suçlarından mahkum etti.

Yargıç Emeka Nwite, davada yargılanan Idris Abdulmalik Omeiza, Al Qasim Idris, Jamiu Abdulmalik ve Abdulhaleem Idris'in terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduklarını ve saldırıyla bağlantılarının kanıtlandığını belirtti.

Nwite, söz konusu 4 sanığı idam cezasına çarptırırken, davanın beşinci sanığı Momoh Otuho Abubakar'ın ise "terör örgütüne üyelik" ve "saldırının finansmanı" dahil tüm suçlamalardan beraatine hükmetti.

Ondo eyaletinin Owo kentindeki St. Francis Xavier Katolik Kilisesi'ne 5 Haziran 2022'de pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 41 kişi hayatını kaybetmiş, 140 kişi yaralanmıştı.