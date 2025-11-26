Haberler

Nijerya'da Kaçırılan 24 Kız Öğrenci Kurtarıldı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Kebbi eyaletinde kaçırılan 24 kız öğrencinin kurtarıldığını duyurdu. Öğrencilerin güvenli bir şekilde geri alındığı belirtildi, ancak kurtarma operasyonuna dair detay verilmedi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, geçen hafta ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde bir okuldan kaçırılan 24 kız öğrencinin tamamının kurtarıldığını duyurdu.

Tinubu, açıklamasında, 17 Kasım'da eyaletin Maga kasabasındaki Devlet Kız Ortaokuluna düzenlenen baskında kaçırılan 24 kız öğrencinin güvenli şekilde geri alındığını belirtti.

Kurtarma operasyonuna ilişkin detayları aktarmayan Cumhurbaşkanı Tinubu, "24 kız öğrencinin tamamının kurtarıldığını öğrenince çok rahatladım. Şimdi, daha fazla kaçırma olayını önlemek için savunmasız bölgelere acilen daha fazla asker göndermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Musa Rabi Magaji de 17 Kasım'da okuldan 25 kız öğrencinin kaçırıldığını ancak bunlardan birinin olayın yaşandığı gün kaçmayı başardığını belirtti.

Rabi Magaji, kurtarılan 24 öğrencinin halihazırda yetkililerin gözetiminde olduğunu aktarırken sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İki kızı kaçırılan Abdulkarim Abdullahi, öğrencilerin, eyaletin başkenti Birnin Kebbi'ye götürüldüğünü öğrendiklerini anlattı.

Abdullahi, "Serbest bırakıldıkları haberini duyduğuma çok sevindim. Son birkaç gün benim ve ailem için çok zor geçti. Sağlık durumlarıyla ilgili hükümetten bilgi bekleyeceğim ama onları görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Nijer eyaletindeki St. Mary's adlı Katolik okuluna 21 Kasım'da düzenlenen baskında, 300'den fazla öğrenci ve personelin silahlı kişilerce kaçırıldığı, 50 öğrencinin bu kişilerin elinden kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
