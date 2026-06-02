Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde doğum günü kutlaması yapan bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı kimliği belirsiz silahlı kişiler gerçekleştirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Gwon-Ajang köyünde doğum günü kutlamak için toplananlara kimliği belirsiz silahlı kişiler ateş açtı.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen bazı çete üyelerinin, geçen ay da eyalette düzenledikleri silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
