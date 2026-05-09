Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve evlerin kundaklandığı bildirildi. Saldırının ardından birçok kişi göç etmek zorunda kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesine motosikletle gelen Boko Haram üyeleri, bölge sakinlerine saldırdı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
