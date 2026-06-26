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Nijerya'da 3 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 9'a çıktı

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Nijerya'nın Lagos şehrinde dün 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kurtarma çalışmaları sürerken, 26 kişi enkazdan kurtarıldı. Çökme nedeni araştırılıyor.

Nijerya'nın Lagos şehrinde dün 3 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Lagos'un Ijegun-Egba Berger bölgesinde 3 katlı binanın çökmesinin ardından kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.

Kurtarılan kişi sayısının da 26'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, binanın çökme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
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