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Nijer'de havalimanı yakınlarında silah sesleri duyuldu

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Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine güvenlik güçleri sevk edildi, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında silah sesleri duyulmasının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Uluslararası yayın kuruluşu RFI'nin haberine göre, sabah saatler boyunca devam eden silah sesleri nedeniyle havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Nijer savunma ve güvenlik güçleri en üst düzey alarma geçirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise silahlı kişilerin havalimanı bölgesine girmeyi başardığı, bunun üzerine tesis ve çevresinde güvenlik operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Olayda can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, silahlı kişilerin kimliği de açıklanmadı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve bitişiğindeki askeri üs, 29 Ocak'ta da saldırının hedefi olmuştu.

Nijerli yetkililer, daha sonra terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırının Nijer ordusu ile Rus güçlerinin desteğiyle püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Yetkililer, ocak ayındaki saldırıda 4 kişinin yaralandığını ve ciddi hasar meydana geldiğini bildirirken, saldırganların amacının ülkenin hava askeri kapasitesini imha etmek olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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