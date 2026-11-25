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Nijer hükümeti, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram mensuplarının askeri devriyeye düzenlediği saldırıda 11 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Nijer devlet televizyonunda yayımlanan hükümet açıklamasında, saldırının Diffa bölgesine bağlı Baroua köyü yakınlarında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 22 saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Nijer'in güneydoğusunda, Nijerya sınırına yakın konumda bulunan Diffa bölgesi, Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

Çad Gölü Havzası'nı kapsayan Nijer, Nijerya, Çad ve Kamerun'un bazı bölgelerinde Boko Haram ve örgütten ayrılan terör örgütü DEAŞ bağlantılı ISWAP'ın saldırıları uzun süredir güvenlik sorunlarına yol açıyor.

Kaynak: AA