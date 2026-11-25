Niğde'nin Sazlıca beldesinde 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Sazlıca beldesinde yaşayan 40 yaşındaki kişi, yakınlarının haber alamaması üzerine 112'ye başvurmasıyla evinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kent merkezine bağlı Sazlıca beldesinde yaşayan A.A'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde hareketsiz buldukları A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA