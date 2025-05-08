Niğde'nin Bor İlçesinde Ezanı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
Bor ilçesinde din görevlilerine yönelik yapılan ezanı güzel okuma yarışmasında Savaş Güney birinci oldu. İlçe Müftüsü İsmail Çakır, Güney'e il genelindeki yarışmada başarılar diledi.
Niğde'nin Bor ilçesinde ezanı güzel okuma yarışması düzenledi.
İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen yarışma, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde yapıldı.
Yarışmada, caminin imam hatibi Savaş Güney birinci oldu.
İlçe Müftüsü İsmail Çakır, yaptığı açıklamada, Niğde'de düzenlenecek il geneli yarışmasına katılmaya hak kazanan Güney'e başarılar diledi.
Çakır, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel