Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Niğde merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyonlarda, yaklaşık 9 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 2 bin 623 banka ve kripto varlık hesabı, 4 şirket ve bu şirketlere ait hisseler, bir benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa, 15 araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerden 31'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor, suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Haberler.com
500

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar