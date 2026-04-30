Niğde merkezli 13 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 31 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Niğde merkezli 13 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 31'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Niğde merkezli 13 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 31'i tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; şüphelilere ait; 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabı, 4 adet şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 adet benzin istasyonu, 4 adet iş yeri, 5 adet arsa, 15 adet araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

