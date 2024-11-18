Niğde'den 38 Kişilik Umre Kafilesi Uğurlandı
Niğde'nin Bor ilçesinden 38 kişilik umre kafilesi, Hz. Ömer Camii önünde düzenlenen programla kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı. İlçe Müftüsü İsmail Çakır, umrecilerden mazlum Müslümanlar için dua etmelerini istedi.
Niğde'nin Bor ilçesinde 38 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 38 kişilik kafile için Hz. Ömer Camii önünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda İlçe Müftüsü İsmail Çakır, umrecilerden mazlum Müslümanlar için dua etmesini istedi.
Okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.