Niğde'de Yeni Yıl Sabahında Buluşma
Niğde'nin Bor ilçesinde gençler ve aileler, yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi ve kaside dinletisi yapıldı ve cemaate çorba ikram edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve ailelerle yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.
Programın ardından cemaate çorba edildi.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel