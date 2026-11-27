NİĞDE'de yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Banka hesaplarında 690 milyon 832 bin lira hareket tespit edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yurt dışından satın alınan paneller ile kurulan 8 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin, banka hesaplarında 690 milyon 832 bin lira hareketlilik saptandı. Operasyon için harekete geçen polis, 24 Kasım'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 152 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı