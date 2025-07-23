Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 184,74 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram kokain ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 184,74 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram kokain, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.