Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 184,74 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram kokain ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 184,74 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram kokain, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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