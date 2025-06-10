Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-9 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 226 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.