Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından 5-9 Haziran'da gerçekleştirilen çalışmalarda, zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, 226 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-9 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 226 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı

Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, 10 ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.