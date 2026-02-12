Haberler

Niğde'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü Murat Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, tırda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Murat Ersoy'un kullandığı 06 BCD 178 plakalı tır, Niğde-Pozantı Otoyolu Başmakçı köyü mevkisinde yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, tırda bulunan Mehmetcan Ersoy yaralandı.

Yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
