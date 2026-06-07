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Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi

Niğde'de selde ölen kadın toprağa verildi
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Niğde'de sağanak sonucu oluşan selde sürüklenerek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer, Gümüşler Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda bir kişinin daha hayati tehlikesi bulunuyor.

NİĞDE'de etkili olan sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybeden Sabiha Dinçer (42) toprağa verildi.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., suya kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekipler tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır bu kişilerden Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

3 çocuk annesi Sabiha Dinçer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Beldesi Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Dinçer'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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