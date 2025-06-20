Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sahte içki imalatını önlemek amacıyla belirlenen adreste düzenledikleri operasyonda çeşitli miktarlarda sahte içki ve alkol yapım kitleri ele geçirdi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda sahte içki, 2 alkol yapım kiti, 1 alkol yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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