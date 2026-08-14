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Niğde'de Sahte Altın Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de Sahte Altın Operasyonu: 1 Gözaltı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte altın operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 38 adet 5 gramlık sahte altın ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte altın operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte altınların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, 38 adet 5 gramlık sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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