Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çiftlik ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, tabanca, tabanca yapımında kullanılan 34 malzeme, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel