Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tüfek, bir tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çiftlik ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, tabanca, tabanca yapımında kullanılan 34 malzeme, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
