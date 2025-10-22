Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çiftlik ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, tabanca, tabanca yapımında kullanılan 34 malzeme, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.