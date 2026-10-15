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Niğde'de polis öğrencilere güvenli internet ve akran zorbalığını anlattı

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Niğde'de polis öğrencilere güvenli internet ve akran zorbalığını anlattı
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Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine siber dolandırıcılık, akran zorbalığı ve 112'nin kullanımını anlattı. Etkinliklerle çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmasının önlenmesi amaçlandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik, Çocuk Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte her Şey Mümkün Projesi" kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler polis nasıl olunur, polislik başvurusu şartları, asayiş olaylarına karşı alınması gereken tedbirler, siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve önemli telefon numaraları konularında bilgi verdi.

Öte yandan çalışmayla çocukların suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmasının önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını tehdit eden maddelerden uzak tutulması, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi ve güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA
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