Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlama: 16 yaralı

Güncelleme:
Niğde Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralı sayısı 16 olarak açıklandı. Vali Nedim Akmeşe, olayda hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını belirtirken, yaralıların tedavi altına alındığını duyurdu.

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamanın yaşandığı Selçuk Mahallesi'ndeki apartmanda yapılan incelemenin ardından hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Olayda 16 kişinin yaralandığını aktaran Vali Akmeşe, hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını belirtti. Yanık nedeniyle 3 kişinin en yakın tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini dile getiren Vali Akmeşe, "Binada doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesilmiş, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Binayı ikamete kapattığımız için orada yaşayan vatandaşlarımıza geçici barınma sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın başvurması durumunda onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz" dedi.

VALİLİK'TEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Niğde Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"09 Mart 2026 tarihinde saat 20.40 sularında ilimiz Merkez ilçesi Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Gök Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiştir. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE, MEDAŞ ve Kapadokya Gaz ekipleri sevk edilmiştir. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, patlama sonrası oluşan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yapılan ilk tespitlere göre olayda yaralanan 16 vatandaşımız Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralanan vatandaşlarımızdan 3'ü yanık tedavisi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilmiş olup yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma, hasar tespit ve güvenlik çalışmaları ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda titizlikle sürdürülmektedir. Patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılmış olup konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği amacıyla olay bölgesinde gerekli çevre ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Kamuoyunun resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi, yetkili merciler dışında yapılan bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Haber: Ali KADI - Adnan ÇELEBİ - Kamera: NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
