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Niğde'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Niğde'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi'nde, sürücüleri öğrenilemeyen 51 NA 565 plakalı otomobil ile 33 ACT 334 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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