Haberler

Niğde'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Çiftlik ilçesinde ise eğitim-öğretime tamamen ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Çiftlik ilçemizde ise eğitim-öğretime tamamen ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde eğitim-öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp