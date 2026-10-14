Niğde'de motosiklet otomobile arkadan çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Niğde'de motosiklet otomobile arkadan çarptı, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; yaralılardan biri daha sonra Adana Acıbadem Hastanesine sevk edildi.
Niğde'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
T.N.A'nın kullandığı 51 AEE 031 plakalı motosiklet, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda O.Ö. (43) idaresindeki 51 AFG 767 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Ç.K. (21) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ç.K, daha sonra Adana Acıbadem Hastanesine sevk edildi.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, motosikletin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.