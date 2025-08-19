Niğde'de Kur'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi

Niğde'de Kur'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi.

Niğde'nin Bor ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için veda programı düzenledi.

Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çakır, Kur'an kurslarının gençlerin dini eğitiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursta dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.