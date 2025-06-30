Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 150 kilogram tütün, 89 emtia ürün ile 702 sağlık için tehlikeli madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.