Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Niğde'de yürütülen bir operasyonda 105 bin dolu makaron ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 105 bin dolu makaron ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel