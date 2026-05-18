Niğde'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
Niğde'de bir inşaatta çalışan işçi, 4. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
İlhanlı Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katında çalışan B.K. (33), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan