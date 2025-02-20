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Niğde'de Gebe Okulu ile Anne Adayları Bilinçleniyor

Niğde'de Gebe Okulu ile Anne Adayları Bilinçleniyor
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Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi'nde açılan gebe okulunda anne adayları, normal doğum sürecine yönelik eğitimler alarak bilinçleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü, verilen eğitimlerle gebelerin bilgi ve beceri kazanmasını hedefliyor.

Niğde'de Çiftlik Devlet Hastanesi'nde açılan gebe okulunda anne adayları, normal doğum sürecine hazırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne adayları, Çiftlik Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunda doğum öncesi ve doğum sonrasıyla ilgili eğitim alıyor.

Anne adaylarının bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerle gebeler süreç hakkında bilgi ve beceri kazanıyor.

Poliklinik girişine kurulan stantta ise anne adaylarına normal doğumun önemi anlatılıyor.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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