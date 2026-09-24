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Niğde'de fabrikada ölen çocuğun davasında bilirkişi raporunda 2 sanık kusurlu görüldü

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Niğde Bor'da geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporunda 2 sanığın kusurlu olduğu belirtildi; savcı bunların cezalandırılmasını, diğerinin beraatini istedi, mahkeme duruşmayı erteledi.

Niğde'de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki çocuğun plastik madde attığı sırada kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, dosyaya giren bilirkişi raporu okundu ve raporda sanıklardan 2'sinin kusurlu olduğu belirtildi.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, raporda kusurlu olduğu belirtilen 2 sanığın cezalandırılmasını, diğerinin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanıkların avukatları da esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme hakimi, avukatların talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Olay

Bor ilçesinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö, 14 Nisan 2025'te plastik madde atmaya çalışırken kolunu makineye kaptırmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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