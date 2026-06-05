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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 bin 904 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 bin 904 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerleri, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda, 49 bin 904 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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