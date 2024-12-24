Niğde'de Anaokulu Öğrencilerine Zorbalığa Karşı Etkinlik

Niğde'de anaokulu öğrencilerine, Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Parlayan Yıldızlar Okul Öncesi Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar arasındaki şiddet ve zorbalığa karşı yürütülecek iletişim yolları anlatıldı, yazar Rüveyda Kaya öğrencilerle söyleşi yaptı.

Kulübün akademik danışmanı Doç. Dr. Hatice Uysal Bayrak, Anaokulu Müdürü Ayhan Gülen ve yazar Rüveyda Kaya'ya Uluslararası Zorbalıkla Mücadele Kuruluşu imzalı teşekkür belgesi takdim edildi.

Anaokulu Müdürü Gülen, okul olarak Türkiye'de ilk defa böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, projede emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve üniversite yönetimi ile diğer paydaşlara teşekkür etti.