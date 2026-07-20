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Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Niğde-Kayseri kara yolunda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Niğde'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nar Mahallesi Niğde-Kayseri kara yolunda, A.G. yönetimindeki 51 BP 793 plakalı otomobil ile 51 ABM 811 plakalı ambulans çarpıştı.

?Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 2 sağlık personeli ve ambulanstaki hasta yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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