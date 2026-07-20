Niğde'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

NİĞDE'de otomobil ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı, biri hasta 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 51 BP 793 plakalı otomobil ile M.Ü.'nün kullandığı 51 ABM 811 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ve bir hasta ile otomobil sürücüsü A.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı