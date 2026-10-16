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Niğde'de alt geçide sıkışan iş makinesi yüklü tır, lastikleri indirilerek kurtarıldı

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Niğde'de alt geçide sıkışan iş makinesi yüklü tır, lastikleri indirilerek kurtarıldı
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Niğde'de iş makinesi yüklü tır, Niğde-Kayseri kara yolu Amas Bulvarı'nda 4 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı. Ekipler lastiklerin havasını indirerek tırı kurtardı; iş makinesi ile alt geçitte hasar oluştu, kapatılan yol yeniden açıldı.

Niğde'de iş makinesi taşıyan tır, sıkıştığı alt geçitten ekiplerce kurtarıldı.

Ş.K. yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 EU 3166 plakalı tır, Niğde- Kayseri kara yolu Amas Bulvarı'nda 4 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce lastiklerinin havası indirilen tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Tırın üstündeki iş makinesinde ve alt geçitte hasar oluştu.

Tırın sıkışması nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kurtarma çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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