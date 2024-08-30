Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Düzenlendi
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün sonunda Niğde Belediyesi vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu. Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşün sonunda Niğde Belediyesi vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.
Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.