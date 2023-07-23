Üye Girişi
Haberler

Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu

Güncel Haberler

Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı. Y.C.D.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.A. ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Y.C.D. ve M.C.A. gözaltına alındı.

Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu.

Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı. Y.C.D.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.A. ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Y.C.D. ve M.C.A. gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title