Niğde'de 16 yaşındaki çocuk temizlediği silahın ateş alması sonucu arkadaşını vurdu

Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı. Y.C.D.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.A. ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Y.C.D. ve M.C.A. gözaltına alındı.