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Niğde Bor'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Niğde Bor'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
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Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda meydana geldi. G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklette bulunan Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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