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New York'ta metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi

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New York'ta metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi
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ABD'nin New York kentindeki Midtown Manhattan bölgesinde metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay cumartesi yerel saatle 12.20 sularında Times Meydanı yakınlarında meydana geldi; saldırgan yaya kaçtı, göğsünden vurulan kişi hastanede öldü.

NEW YORK, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Midtown Manhattan bölgesinde bir metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olay, cumartesi günü yerel saatle 12.20 sularında Times Meydanı yakınlarındaki bir metro istasyonunda meydana geldi.

Saldırıda göğsünden vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, peronda iki erkek arasında çıkan tartışmanın istasyona giren trende devam ettiğini ve ardından yeniden peronda sürdüğünü belirtti.

Polis, saldırganın yaya olarak kaçtığını söyledi.

Saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmazken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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