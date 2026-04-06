Nevşehir Valisi Fidan AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Fidan, mesajında, Türk basın tarihinde seçkin bir yere sahip AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın milli mücadelenin ilk günlerinden itibaren Türk milletinin sesi, vicdanı ve hafızası olduğunu ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişiyle bir asrı geride bırakan Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun hızlı ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yüksek bir sorumluluk bilinci ve mesleki hassasiyetle kamuoyuna aktaran Anadolu Ajansı, sunduğu içeriklerle yalnızca bilgilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşumuna da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu vesileyle, yalnızca ülkemizin değil uluslararası kamuoyunun da güvenilir haber kaynakları arasında yer alan Anadolu Ajansının tüm mensuplarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."