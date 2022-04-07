Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kış döneminde düzenlenen "Çiftçi eğitimi" programlarından il genelinde yaklaşık 4 bin 500 üreticinin faydalandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık faaliyeti yürüten vatandaşların çalışmalarını daha nitelikli sürdürebilmeleri amacıyla Aralık 2021 ile Şubat 2022 arasındaki süreçte belde ve köylerde eğitim programları düzenlendi.

Farklı konularda gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 4 bin 500 çiftçi katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmanın, çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak mümkün olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı günümüz koşullarına göre stratejiler belirleyerek üreticilere her koşulda bilgi iletmeye çalışmaktadır. Üreticilerin ihtiyaç duydukları her konuda talep etmeleri halinde uzman personelimizle teknik desteğe hazırız. Üreten ve alın teri döken çiftçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de camiler dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması başlattı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için çalışma yürüten belediye görevlileri, topluca teravih namazlarının kılındığı ibadethaneleri dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, camilerin avluları, ibadet alanları, lavaboları ve toplu kullanım alanlarını temizledi.

NEVÜ'lü öğrencilerden "Hayvan Koruma Günü" Etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü üyeleri, "Hayvanları Koruma Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

NEVÜ yerleşkesindeki Tafana Sosyal Tesisleri'nde stant kuran kulüp üyeleri, "hayvan hakları", "kampüste hayvanlarla birlikte yaşama", "besleme", "yaralı hayvana müdahale yolları" konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Sokak hayvanlarına ulaşan insan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten kulüp üyeleri, etkinlik kapsamında ücretsiz mama dağıttı.