Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

NEVŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 352,2 gram kenevir tohumu, 59,3 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1,3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı