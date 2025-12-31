Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Nevşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan aracı ilçede durduran ekipler, aramada 16 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö. ve N.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
